بوتين يهنئ لوكاشينكو بيوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروس

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروس، بحسب ما أفاد به الكرملين.

وجاء في برقية التهنئة: "عزيزي ألكسندر غريغوريفيتش، أرجو أن تتقبلوا أحر تهانينا بمناسبة يوم وحدة شعبي روسيا وبيلاروس.. عالرغم من ضغط العقوبات الخارجية غير المسبوقة، فإننا ننسق بشكل فعال الجهود على الساحة الدولية، في مجال الدفاع والأمن، وننفذ بنجاح برامج تهدف إلى تعزيز السيادة المالية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية".

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كما أشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا وبيلاروس تقومان بشكل منهجي بتوسيع التعاون متبادل المنفعة، وتحسين آليات دولة الاتحاد بقوة. وشدد بوتين في البرقية على "أنه واثق من زيادة بناء الروابط بين الشعبين الشقيقين".

كما تمنى الرئيس بوتين لنظيره الصحة والنجاح، ولشعب بيلاروس السعادة والازدهار.

المصدر: نوفوستي