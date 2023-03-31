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لوكاشينكو: روسيا وبيلاروس ستطلقان 15 مشروعا مشتركا

مال وأعمال

لوكاشينكو: روسيا وبيلاروس ستطلقان 15 مشروعا مشتركا
الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في خطاب للبرلمان والشعب البيلاروسي، أن موسكو ومينسك تخططان لإطلاق 15 مشروعا في مجال الهندسة الميكانيكية.

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وقال الرئيس البيلاروسي: "بالتعاون مع الشركاء الروس، نخطط لإطلاق حوالي خمسة عشر مشروعا هندسيا لها تأثير استثماري وتعاوني. لقد تم حل مشكلات التمويل".

وتربط روسيا وبيلاروس علاقات استراتيجية، وخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية. وتمثل روسيا حوالي 48% من التجارة الخارجية لبيلاروس، فيما تشكل بيلاروس حوالي 6% من تجارة روسيا.

وفي منتصف العام الماضي، أطلقت روسيا وبيلاروس مشروعا مشتركا لتصدير الأسمدة إلى الأسواق العالمية.

المصدر: RT + نوفوستي

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