وسائل إعلام: ترامب يحشد دعم 37 جمهوريا في مجلس النواب الأمريكي

قال موقع "أكسيوس" إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حشد دعم 37 جمهوريا في مجلس النواب، ما سيساعده في المحاكمة.

وأضاف الموقع، أن "الرئيس السابق ترامب تلقى دعما من 37 جمهوريا في مجلس النواب".

إقرأ المزيد

يشار إلى أن من أيدوا ترامب، هم جمهوريون في اللجنة القضائية ولجنة الرقابة بمجلس النواب.

ووفق للموقع، يسعى ترامب إلى لجنتين للتحقيق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والنائب العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ.

إلى ذلك ذكرت شبكة CNN أن ترامب كان يتصل بنشاط بأعضاء الكونغرس الجمهوريين، على أمل حشد دعمهم بعد الاتهامات الموجهة إليه.

ومساء يوم الخميس، صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن يوم الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، "هذا تطور تاريخي سيهز السباق الرئاسي لعام 2024، ويشير إلى الأبد إلى أول رئيس سابق للبلاد يواجه اتهامات جنائية".

ومن المتوقع أن يمثل ترامب أمام المحكمة الجنائية بنيويورك يوم الثلاثاء، بعد توجيه تهمة بقضية "شراء صمت نجمة أفلام إباحية".

المصدر: نوفوستي