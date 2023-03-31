ترامب لأنصاره: "لم تأتوا من أجلي، بل من أجلكم"

كتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على شبكة Truth الاجتماعية موجها نداءه لمؤيديه فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليه. وقال "لم تأتوا من أجلي، بل من أجلكم".

واستخدم ترامب هذا الشعار في أكثر من مناسبة من قبل، فقد استخدمه أثناء المساءلة في عام 2019.

كما نشر الرئيس السابق على حسابه في الشبكة الاجتماعية Truth نداء للتبرع لصندوق انتخابه.

في 30 مارس ، صوتت هيئة المحلفين الموسعة في نيويورك لصالح توجيه اتهام لترامب في قضية تزوير وثائق مالية لصالح منظمة ترامب بتقديمها مبالغ مالية للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز.

وفقا للمحققين، دفع لها محامي ترامب مايكل كوهين 130 ألف دولار حتى لا تنشر معلومات خلال الحملة الانتخابية لعام 2016 حول صلة مزعومة بترامب في عام 2006.

يعتبر تزوير الوثائق في النظام القانوني الأمريكي جريمة بسيطة في حد ذاته، وعادة لا تكون العقوبة بالسجن. مع ذلك، إذا قررت هيئة المحلفين الموسعة أن التزوير قد تم لإخفاء أو ارتكاب جريمة أخرى، فقد يواجه ترامب عقوبة تصل إلى أربع سنوات في السجن.

إذا تم تأكيد المزاعم، سيصبح ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يجد نفسه في مثل هذا الموقف.

المصدر: تاس