زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب شمال تركيا

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، عن تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت ولاية كاستامونو شمالي تركيا.

وقالت الوكالة على "تويتر": "تم تسجيل زلزال بقوة 4.2 درجة في الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي في منطقة إحسان غازي".

وكان مصدر الزلزال يقع على عمق 11.83 كم.

ولم ترد حتى الآن أخبار عن مواقف سلبية جراء الهزة الأخيرة التي تحصل لأول مرة في هذه المنطقة منذ زلزال تركيا المدمر في كهرمان مرعش يوم 6 فبراير2023.

المصدر: نوفوستي