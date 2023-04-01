كوشنر يشيد بالعلاقات التي تربط بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية

أشاد المستشار السابق للبيت الأبيض، جاريد كوشنر، بالعلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، مبينا ما حقّقته تلك العلاقة من مصالح وإنجازات بين البلدين.

وشدّد كوشنر خلال مشاركته في "قمة الأولوية" التي اختتمت أمس الجمعة، على أن المملكة وميامي مثالان للتقدم وعدم البقاء في الماضي والانفتاح والتنوع.

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كما قدم المستشار السابق لترامب، شكره لمحافظ "صندوق الاستثمارات العامة" ياسر الرميان، على اختيار ميامي لانعقاد "قمة الأولوية" فيها، وثمن حضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن القمة انعقدت بمشاركة واسعة من صناع رأي، ورؤساء تنفيذيين، ومستثمرين، وأكاديميين، ورياضيين، وطلاب، ومتطوعين وغيرهم؛ حيث من المقرر أن تتبنى القمة خارطة طريق للعالم للتغلب على تحدياته الأكثر إلحاحا.

وتم تصميم القمة كمنصة لفهم احتياجات البشرية وتوقعاتها، ثم الانخراط في مناقشة تهدف إلى تحفيز العمل وإيجاد الحلول التي ستساعد القادة في جميع أنحاء العالم على معالجة الأولويات الرئيسية لكل شريحة من شرائح المجتمع.

المصدر: واس