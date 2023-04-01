عن محطة زابوروجيه.. ماكرون يعتزم التحدث إلى غروسي قريبا

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم التحدث مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في المستقبل القريب.

جاء ذلك بيان صدر يوم السبت في قصر الإليزيه بعد محادثة هاتفية بين الزعيم الفرنسي والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وورد فيه: "ناقش رئيسا فرنسا وأوكرانيا الوضع المقلق في محطة زابوريزجيه النووية، بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي سيتحدث معه إيمانويل ماكرون في المستقبل القريب".

وأشار البيان: إلى أن ماكرون وزيلينسكي "اتفقا على أهمية دعم إجراءات الوكالة على الأرض".

وجاء في البيان أن الجانبين "قيما الوضع العسكري في أوكرانيا". في حين أن الرئيس الفرنسي، كما هو مبين في البيان: "جدد دعمه لأوكرانيا. وأشارت إدارة ماكرون إلى أن" رئيسي البلدين ناقشا الجهود الدبلوماسية التي يتعين بذلها لتنظيم قمة سلام".

وزار غروسي محطة زابوروجيه للطاقة الكهروذرية يوم الأربعاء وتفقد المرافق التي تعرضت لأضرار نتيجة قصف القوات المسلحة لأوكرانيا. على وجه الخصوص، رأى مكان انفجار أحد الصواريخ، التي سقطت بين خزانات المبردات في وحدة الطاقة الرابعة.

وهذه هي الزيارة الثانية لغروسي إلى محطة الطاقة النووية خلال سبعة أشهر (تمت الزيارة الأولى في 1 سبتمبر 2022). في 27 مارس، زار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة دنيبر للطاقة الكهرومائية، حيث التقى مع زيلينسكي.

المصدر: تاس