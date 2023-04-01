سيناتور روسي يدعو لإنشاء مركز للذاكرة التاريخية مقره في روسيا يحكي عن جرائم الغرب

دعا نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف إلى إنشاء مركز للذاكرة التاريخية في روسيا، يحكي عن جرائم الغرب ضد الإنسانية.

وكتب كوساتشيف في منشور: "لقد حان الوقت لوضع كل شيء في مكانه سأعتبر أنه من العدل والملائم إنشاء مركز للذاكرة التاريخية في روسيا يحكي بموضوعية وصدق عن جرائم الغرب ضد بقية البشرية".

وفي مقاله المنشور في روسكايا غازيتا، يستشهد كوساتشف كمثال كيف أصبح أكثر من 10 ملايين شخص ضحايا للإبادة الجماعية في رواندا والكونغو تحت الحكم الاستعماري لبلجيكا، وكيف قامت فرنسا بإبادة 1.5 مليون جزائري في 1954-1962، وبريطانيا في 1788-1938 التي دمرت بشكل منهجي السكان الأصليين في أستراليا. كما يشير إلى أبشع جريمة إبادة جماعية في تاريخ البشرية، والتي تكشفت في القارة الأمريكية.

ويذكر أيضا أنه لم يحاسب أحد على حروب العدوان في كوريا وفيتنام، عن مذبحة لاوس، التي أصبحت الدولة التي شهدت أكبر عدد من التفجيرات في التاريخ، لأول استخدام على الإطلاق للأسلحة النووية ضد المدنيين. كما يتحدث عن أمثلة أكثر حداثة، عندما أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو في عام 1999 حوالي 3000 صاروخ كروز على أهداف في يوغوسلافيا، بما في ذلك المدنيين، وأسقطوا أكثر من 10000 طن من المتفجرات، وهو ما يعادل خمسة أضعاف قوة الصواريخ. القنبلة الذرية على هيروشيما.

وأضاف السناتو "أعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لنا، كمشروع دولي، لإنشاء صندوق مستقل أو متحف أو منصة أخرى، والتي من شأنها أن تقدم بشكل منهجي بجميع الأشكال الممكنة (من معرض دائم وقاعدة بحثية إلى متحف افتراضي) صورة حقيقية وشاملة للحضارة الغربية وعلاقتها بأغلبية العالم ".

ولفت السيناتور إلى أن روسيا مكانا مثاليا لإنشاء مثل هذه المؤسسة لأسباب عديدة كغرب معروف جيدا، وكونه جزءا ثقافيا من التاريخ والثقافة الأوروبية، وكدولة كان لها تأثير كبير على انهيار النظام الاستعماري العالمي في النصف الثاني من القرن الماضي، وكهدف منذ قرون من العدوان الغربي، والذي اشتد في الوقت الحاضر فقط، وكدولة وشعب يتمتعان بمكانة كبيرة بين غالبية العالم.

ويرى السيناتور أنه يجب التحضير لتسهيل عودة الأشياء الثقافية وغيرها إلى أماكنها الأصلية، ودفع تعويضات عن الإبادة الجماعية والعبودية واستنزاف الموارد منذ قرون، بما في ذلك التاريخ الحديث، للحروب العالمية.

المصدر: تاس