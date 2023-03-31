جاريد كوشنر يعلق على توجيه اتهامات لدونالد ترامب

علق جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على قضية توجيه لائحة اتهام لترامب.

وخلال ظهوره في فعالية لمؤسسة FII في ميامي بيتش، اعتبر جاريد كوشنر أن لائحة الاتهام "مثيرة للقلق".

وأضاف كوشنر: "أعتقد أن ما تم الإعلان عنه الليلة الماضية أمر غير مسبوق"، وفقا لمقطع فيديو نشرته وكالة "بلومبرغ".

وأردف: "أعتقد أن هذا يظهر بوضوح الخوف الذي يشعر به الديمقراطيون من ترامب والقوة السياسية التي يتمتع بها"، متابعا: "بصفتي أحد أفراد الأسرة، من الواضح أنني وإيفانكا نحبه كثيرا، وكان من الصعب مشاهدة خصومه سياسيا وهم يواصلون خرق كل معيار على مدى السنوات الماضية لمحاولة القبض عليه، ورأيناهم يتهمونه بالتواطؤ مع روسيا، ويعزلونه، و رأيناهم يقتحمون منزله، وكل هذا استمرار لغرضهم".

واستطرد كوشنر: "ما سأقوله هو أنني كنت بجانبه خلال الكثير من هذه الحالات، وقد جعله ذلك أقوى وعزمه على مواجهة تحديات كبيرة، للقتال من أجل التغيير، والقتال من أجل الشعب الأمريكي، أصبح أقوى ".

المصدر: "سي إن إن"