إيفانكا دونالد ترامب تخرج عن صمتها بشأن لائحة اتهام والدها

كسرت إيفانكا ترامب اليوم الجمعة صمتها، بشأن لائحة اتهام والدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

و بمنشور عبر خاصية الستوري في "إنستغرام"، كتبت إيفانكا ترامب: "أنا أحب والدي وأحب بلدي..اليوم، أتألم لكليهما ".

وأضافت: "أنا أقدر الأصوات عبر الطيف السياسي التي تعبر عن الدعم والقلق".

وفي 30 مارس، صوتت هيئة المحلفين الموسعة في نيويورك لصالح توجيه اتهام لترامب في قضية تزوير وثائق مالية لصالح منظمة ترامب بتقديمها مبالغ مالية للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز.

المصدر: RT