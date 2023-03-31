الدفاع الروسية تعلن تحييد 440 مقاتلا أوكرانيا وتدمير طائرات ومدرعات ومستودع وقود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، والتي تصل إلى 440 جنديا ومرتزقا، علاوة على تدمير مستودع للوقود في منطقة خيرسون.

جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تابع التقرير بأن الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 جنديا، وتدمير مدرعتين قتاليتين وسيارة واحدة ومدفع هاوتزر D-20.

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في اتجاه كراسنوليمان أصابت طلعات الطائرات الهجومية ونيران المدفعية وكذلك العمليات النشطة لمجموعة "المركز" ألحقت خسائر تصل إلى 85 جنديا أوكرانيا، وتدمير 3 مدرعات قتالية و3 شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر D-20، ومدفع "غفوزديكا".

في اتجاه دونيتسك ألحقت العمليات النشطة لوحدات ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الجنوب" إجمالي خسائر 260 جندي أوكراني ومرتزقة، وتدمير 4 مركبات قتال مشاة، و4 مدرعات لنقل الجنود ومدرعتين قتاليتين و4 شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر D-30.

في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" خسائر تقدر بـ 35 جندي وتدمير شاحنتين بيك أب، ومدفعي D-30 وD-20.

في اتجاه خيرسون، تم تصفية ما يصل إلى 30 جندي وتدمير 16 مركبة ومدفع "أكاتسيا".

كذلك ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعة "سيلا" أضرارا بـ 74 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 76 مقاطعة.

تم تدمير مستودع الوقود التابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 126 في منطقة خيرسون.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 صواريخ من راجمات الصواريخ "هيمارس"، ودمرت 3 طائرات مسيرة في منطقة خيرسون.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

404 طائرة

227 مروحية

3625 طائرة بدون طيار

415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

8487 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1076 راجمة صواريخ متعددة

4469 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

9231 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT