بيسكوف يرد على دعوة "وول ستريت جورنال" لطرد الصحفيين الروس: دعوة عبثية ولا مبرر لها

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن دعوة صحيفة "وول ستريت جورنال" لـ"طرد" جميع الصحفيين الروس عبثية وخاطئة، ولا مبرر لتلك الدعوة.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة : "جميع الصحفيين الحاصلين على اعتماد ساري المفعول هنا، أعني الصحفيين الأجانب، يمكنهم (الاستمرار) ومواصلة أنشطتهم الصحفية في بلدنا. إنهم لا يواجهون أي قيود ويعملون بشكل جيد، ولكن في هذه الحالة نحن نتحدث عن أنشطة تحت ستار صحفي وأنشطة تجسس في جوهرها"، منوها بأن الوضع واضح عندما تم القبض على الصحفي في "وال ستريت جورنال" متلبسا.

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وتابع بيسكوف قائلا: "طالبوا بطرد جميع الصحفيين الروس، يمكن للصحيفة أن تفعل ذلك، لكن لا ينبغي فعله، لأنه ببساطة لا يوجد مبرر أو داع لذلك (دعوة لطرد الصحفيين). ففي حال كان هناك أي انتهاك للقانون، أو أي تجاوزات لنطاق الأنشطة والإجراءات التي ينص عليها القانون، فنعم، ولكن هنا في مثل هذه الدعوة بهذه الحالة، فإن تقييد حقوق الصحفيين الذين يعملون بضمير سيكون إجراءا سخيفا وخاطئا".

تصريحات بيسكوف تأتي ردا على دعوة ومطالبة صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في ظل اعتقال مراسلها إيفان غيرشكوفيتش المشتبه بالتجسس في روسيا، السلطات الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات انتقامية مثل طرد السفير الروسي وجميع الصحفيين الروس العاملين في البلاد.

واعتقلت هيئة الأمن الفدرالية الروسية الصحفي إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاتيرينبورغ صباح أمس الخميس، للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا للهيئة، فقد قام الصحفي "بناء على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية بجمع معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، وهو ما دفع الهيئة لرفع قضية جنائية ضده بموجب المادة رقم 276 من القانون الجنائي الروسي بتهمة التجسس.

المصدر: نوفوستي