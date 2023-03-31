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إيلون ماسك يتفوق على أوباما

العالم الرقمي و Social media

إيلون ماسك يتفوق على أوباما
AFP
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تفوق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في عدد المتابعين له على موقع "تويتر".

وأصبح ماسك، وهو أيضا مالك الموقع ورئيسه التنفيذي، الحساب الأكثر متابعة عندما وصل عدد متابعيه مساء أمس الخميس إلى ما يقرب من 133.05 مليون متابع، متجاوزا أوباما الذي لديه حوالي 133.04 مليون متابع.

أما المغني جاستن بيبر فهو ثالث أكثر الحسابات متابعة مع 113.31 مليون متابع.

ويمكن أن يعزى صعود ماسك إلى الحساب الأكثر متابعة إلى عدد مرات تغريداته. فهو عادة يغرد عدة مرات يوميا، مقارنة بأوباما الذي يغرد بصورة أقل، أما بيبر فآخر تغريدة له كانت في ديسمبر.

المصدر: "نيويورك بوست"

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