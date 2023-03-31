تحديد موقع ناقلة نفط هاجمها قراصنة في خليج غينيا

تم تحديد موقع ناقلة النفط الدنماركية التي هاجمها قراصنة في 25 مارس قبالة سواحل الكونغو برازافيل في خليج غينيا، بحسب ما أفادت شركة "مونجاسا" مالكة السفينة.

وأوردت شركة "مونجاسا" في بيان أنه حين حدد الجيش الفرنسي موقع السفينة "كان القراصنة هجروها واقتادوا معهم قسما من أفراد الطاقم. وجميع أعضاء الطاقم الآخرين الذين تم إسعافهم في حالة جيدة وفي موقع آمن".

وفي بيان قبل أيام، أفادت الشركة بأن طاقم السفينة التي ترفع علم ليبيريا، أخطرها بوضع طارئ يوم السبت الماضي، بعد أن صعد القراصنة على متن ناقلة النفط على بعد 140 ميلا بحريا غرب ميناء بوانت نوار في الكونغو برازافيل، مؤكدة أن الطاقم لجأ إلى قاع السفينة للاحتماء، في الوقت الذي صعد فيه القراصنة على متنها.

المصدر: "أ ف ب"