ستولتنبرغ يعلن نيته المصادقة على عضوية السويد في الناتو قبل قمة الحلف في يوليو

صرح الأمين العام لحلف الناتو بأنه يسعى إلى المصادقة على عضوية السويد في الناتو بعد الانتخابات التركية في مايو القادم وقبل قمة الحلف المقرر إجراؤها في 11 يوليو القادم.

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وقال ستولتنبرغ في حديث لصحيفة "Politico" إنه يمكن للسويد الحصول على الضوء الأخضر للانضمام إلى الناتو بعد الانتخابات التركية التي ستجري في 14 مايو القادم.

وأضاف: "لا يزال هدفي ينحصر حتى الآن في تحقيق المصادقة على إبرام (عضوية) السويد بعد الانتخابات التركية وقبل قمة فيلنيوس".

وأشار إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن يجب أن تتخذه تركيا، متابعا: "سأعمل باجتهاد لتحقيق المصادقة على عضوية السويد في أقرب وقت ممكن".

وذكرت "Politico" أن الأمين العام لحلف الناتو لم يحدد ما إذا كان هذا سيتطلب تغيير الحكومة في تركيا أم لا.

ورحب ستولتنبرغ، سابقا، بقرار البرلمان التركي إبرام البروتوكول الخاص عضوية فنلندا في حلف الناتو أثناء التصويت الذي جرى ليلة الجمعة. وأصبحت تركيا آخر دولة من بين 30 دولة في الناتو تصوت على عضوية فنلندا.

وقدمت فنلندا والسويد في مايو الماضي طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. بحلول بداية عام 2023 وافقت 28 دولة من أصل 30 دولة في الناتو على كلا الطلبين. ومع ذلك عبرت هنغاريا وتركيا عن رغبتهما في النظر في الطلب السويدي بشكل منفصل عن الطلب الفنلندي.

المصدر: نوفوستي