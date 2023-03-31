المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي: أعداؤنا "يفركون أيديهم فرحا" بالأزمة الداخلية

قال المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف، إن أعداء إسرائيل في الشرق الأوسط "يفركون أيديهم بسرور" بسبب الخلاف الذي أحدثه الإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة.

ورأى كوهاف أن "أعداء إسرائيل يدركون ضعفا أمنيا في تماسكنا وتوحدنا"، مضيفا: "أولئك الذين يقولون إن هذا النزاع لم يؤثر على الجيش الإسرائيلي هم غير محقين".

وأشار إلى أن "جيش الدفاع الإسرائيلي هو جيش الشعب ... مدنيون يتظاهرون على جانبي النزاع. قلنا أنا ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن هذا يؤثر على استعداد الجيش الإسرائيلي".

كما دعم كوهاف وزير الدفاع الذي أقيل يوآف غالانت، مشددا على أن الأخير "أظهر القيادة في أوقات الحاجة أثناء توليه رئاسة وزارة الدفاع.. كنت في منتدى هيئة الأركان العامة لوزير الدفاع هذا الأسبوع، ولن نقول وداعا بهذه السرعة".

وأضاف: "كنا سعداء لأننا وجدنا وزيرا يكون التزامه بالأمن فوق كل شيء، وإذا جاز لي القول، أظهر المسؤولية والقيادة في الأشهر الماضية"، مشيرا إلى أنه "لا يزال من الواضح جدا من هو وزير الدفاع ... فيما يتعلق باتصالات وزارة الدفاع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، فإن الأمر يسير كالمعتاد".

المصدر: "جيروزاليم بوست"