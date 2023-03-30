مظاهرة كبيرة لليمين المتطرف في إسرائيل دعما لتعديلات معسكر نتنياهو القضائية

نظم أنصار الخطة القضائية في إسرائيل، مساء اليوم الخميس، مسيرة انطلقت من متحف تل أبيب، وتمر بشارع شاؤول هميلش ومناحيم بيغن حتى مباني الحكومة.

وأفادت قناة "I24" بأن عشرات المتظاهرين لوحوا بالأعلام الإسرائيلية ولافتات كتب عليها: "الشعب اختار الإصلاح القضائي، والأقلية اليسارية لن تقرر وبيبي نتنياهو ملك إسرائيل".

وهتف المشاركون في التظاهرة: "المحكمة العليا لن تديرنا بل الحكومة المنتخبة"، وفق القناة.

وقال بعض منظمي المظاهرة إن الشرطة أوقفت الحافلات التي كانت في طريقها مع المتظاهرين إلى تل أبيب، وطلبت منهم السير مشيا إلى مركز الحدث.

في حين قامت الشرطة بشكل استباقي بإغلاق ممرات أيالون من تقاطع روكاح أمام حركة المرور للسماح للمتظاهرين بالنزول إلى الطريق، ولكن لاحقا اقتحم المتظاهرون شمال شارع أيالون السريع أيضا.

من جهته، أوضح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قائلا: "إن مظاهرات الليلة مهمة للديمقراطية، لكني أدعو جميع المتظاهرين إلى عدم الانجرار إلى العنف، وعدم إلحاق الأذى بأي طرف..كما يتوقع من الشرطة أن تطبق عدالة متساوية على جميع المتظاهرين، وأنا أثق في المفوض بأنه سيوجه الشرطة وفق سياسة الوزير..وهي معاملة متساوية للجميع ".

هذا ودعا وزراء الحكومة مؤيدي خطة نتنياهو - ليفين، في الأيام الأخيرة، إلى النزول إلى الشوارع ردا على احتجاج معارضي الخطة، وهذا الاحتجاج هو المسؤول إلى حد كبير عن وقف التشريع وبدء المحادثات في مقر إقامة الرئيس.

وانتشرت قبل المظاهرة في مواقع التواصل الاجتماعي منشورات ضد معارضي الخطة القضائية، حيث قال منظمو الاحتجاج في وقت سابق: "اليوم سيعلم الجميع، في الائتلاف وكذلك في المعارضة، أنه يجب إجراء إصلاحات وتصحيحات في النظام القضائي..من الممكن مناقشة الموضوع، ومن المهم التوصل إلى اتفاق، لكننا لن نسمح بالاستسلام..يجب ألا يداس قرار الشعب والإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي..الغالبية العظمى من الناس تطالب بالتصحيح في النظام القضائي ويجب عدم تزوير ذلك، ولا يجوز تحويل غالبية الناس إلى مواطنين من الدرجة الثانية".

المصدر: "I24"