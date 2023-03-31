كندا تحقق في ملابسات وفاة 6 أشخاص تم العثور على جثثهم في مقاطعة كيبيك

تحقق الشرطة الكندية في ملابسات وفاة 6 أشخاص عثر على جثثهم في مستنقع على ضفاف نهر سانت لورانس بمقاطعة كيبيك الكندية.

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وجاء في بيان صدر عن الشرطة: "ستطلب شرطة منطقة أكويساسني المساعدة من زملائها في كيبيك وأونتاريو في تحقيقها، وخاصة نتائج تشريح الجثث واختبارات السموم لتحديد سبب الوفاة".

وأضاف البيان أنه يتم أيضا تحديد هوية القتلى ووضع تواجدهم في الأراضي الكندية. وتابع أن الشرطة لا ترى أي تهديد لأمن السكان المحليين بسبب الحادث.

من جهتها أفادت قناة "CBC" بأن أحد القتلى هو طفل كان لديه جواز سفر كندي.

وتم العثور على الجثث من قبل خفر السواحل أثناء قيامهم بعمليات استطلاع جوي بناء على طلب شرطة أكويساسني الإقليمية التي تلقت إنذارا بفقدان شخص.

أكويساسني هي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي من قبيلة الموهوك الهندية، وتقع عند تقاطع حدود ولاية نيويورك الأمريكية والمقاطعات الكندية في أونتاريو وكيبيك.

المصدر: نوفوستي