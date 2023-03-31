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مقتل 35 شخصا جراء انهيار أرضية معبد في الهند (صور)

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مقتل 35 شخصا جراء انهيار أرضية معبد في الهند (صور)
موقع الحادث
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قال مسؤول محلي إن عدد قتلى انهيار أرضية معبد هندوسي في الهند ارتفع إلى 35 قتيلا، مع استمرار عمليات الإنقاذ.

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وأضاف قاضي منطقة اندور اليوم الجمعة: "35 شخصا لقوا مصرعهم وشخص مفقود، ما زالت عمليات الإنقاذ جارية".

وسقط الضحايا في بئر محاطة بسلالم تستخدم في الطقوس الدينية، عندما انهارت أرضية المعبد التي تغطيها تحت ثقل الحضور.

وفي وقت سابق، قال ناروتام ميشرا وزير الداخلية في ولاية ماديا براديش: "عثرت الشرطة على 11 جثة في البئر، فيما توفي شخصان متأثرين بإصابتيهما في المستشفى"، وأضاف أن تحقيقا بوشر بالحادث.

وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون مسعفين يستعينون بحبال وسلالم للوصول إلى الأشخاص العالقين في البئر.

وكانت معابد الهند تعج أمس الخميس بالمصلين بمناسبة ما يسمى عيد "رام نافامي" الهندوسي.

مقتل 35 شخصا جراء انهيار أرضية معبد في الهند (صور)

مقتل 35 شخصا جراء انهيار أرضية معبد في الهند (صور)

المصدر: أ ف ب

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