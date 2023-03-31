دونالد ترامب الابن: اليسار المتطرف يحاول التدخل في انتخابات 2024 لإيقاف والدي

اعتبر النجل الأكبر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دونالد ترامب الابن، توجيه الاتهام إلى والده محاولة لإيقاف مشاركته في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وكتب دونالد ترامب الابن على "تويتر"، يوم الخميس: "هذا ليس فقط تحويل الحكومة إلى سلاح من قبل اليسار المتطرف لاستهداف خصومهم السياسيين، بل تحويل الحكومة إلى سلاح للتدخل في انتخابات 2024 لإيقاف ترامب".

This isn't just the radical left weaponizing the government to target their political enemies, this is them weaponizing the government to interfere in the 2024 election to stop Trump. The only solution is to shove it down their throats and put him back in the White House!!! #MAGA — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 30, 2023

وأضاف أن "الحل الوحيد هو وضع ذلك في حناجرهم، وإعادته إلى البيت الأبيض!!!".

وفي بودكاست Triggered، الذي يقدمه على الانترنت، قال نجل ترامب الأكبر، تعليقا على اتهام والده، إن "مثل هذه الأمور من شأنها أن تجعل ماو وستالين وبول بوت يخجلون".

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وأطلق تحذيرا للجمهوريين الذين لا يؤيدون والده: "انتظروا حتى يأتي دوركم لأنهم سيأتونكم".

ويأتي ذلك بعد توجيه تهمة جنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، في قضية تتعلق بدفع فريق محاميه أموالا لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز مقابل صمتها عن علاقتها السابقة بترامب، حيث حاول فريق ترامب إخفاء تلك النفقات في الإقرارات المالية في انتهاك لقواعد تمويل الحملة الانتخابية.

المصدر: RT