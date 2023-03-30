بعد نيلها الموافقة التركية.. السلطات الفنلندية تنتظر انضمام السويد إلى "الناتو"

قال الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، إنهما ينتظران انضمام السويد إلى "الناتو".

وصادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، على البروتوكول الخاص بعضوية فنلندا في حلف "الناتو" مساء اليوم الجمعة، في اجتماع الهيئة العامة للبرلمان.

وأعلن نائب رئيس البرلمان حيدر أكار، نتائج التصويت على النحو التالي: "من أجل التصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف الناتو - 276 صوتا، تم قبول الاقتراح، مبروك لفنلندا ومواطنيها".

وأشار نينيستو في تغريدة على "تويتر": "لقد صادق جميع أعضاء الناتو الثلاثين على عضوية فنلندا، أود أن أشكر كل منهم على ثقتهم ودعمهم، ستكون فنلندا حليفا ملتزما بأمن الحلف، ونتطلع إلى الأمام للترحيب بالسويد، التي ستنضم إلينا في أقرب وقت ممكن".

وأضافت مارين في تغريدة لها على "تويتر": "لقد تم بالفعل التصديق على طلب فنلندا من قبل جميع الدول الأعضاء، وستصبح فنلندا عضوا في الناتو، شكرا لجميع الدول على دعمها بصفتنا حلفاء، فنلندا الآن وفي المستقبل تدعم السويد لطلب العضوية".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، إن قرار فنلندا الانضمام للناتو غير متزن وستكون له نتائح عكسية، على الوضع الأمني والعسكري والسياسي في المنطقة.

وأضافت زاخاروفا أن "هذا سيؤدي لتفاقم الوضع العسكري السياسي في أوروبا، وسوف يساهم في عسكرة منطقة البلطيق، ويزيد التوترات في القطب الشمالي".

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي