عمدة خاركوف: تم استهداف المدينة بستة صواريخ

أعلن عمدة مدينة خاركوف، إيغور تيريخوف، عن استهداف المدينة بستة "مقذوفات"، ويجري تحديد المعلومات حول الدمار، وتم تفعيل إنذار الغارة الجوية في المنطقة.

وكتب تيريخوف في قناته على "تيليغرام": "في الوقت الحالي، تم تسجيل ستة مقذوفات وصلت إلى خاركوف، ويجري تحديد المعلومات حول الضحايا والمصابين".

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في شمال أوكرانيا، في مناطق كييف وتشرنيغيف وسومي، وتم لاحقا إضافة مناطق خاركوف وبولتافا.

وفي 10 أكتوبر الماضي، بدأت القوات المسلحة الروسية هجمات على البنية التحتية الأوكرانية، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي نفذته الخدمات الخاصة الأوكرانية.

وشن سلاح الجو الروسي ضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي