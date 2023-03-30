بايدن يمتدح المتحولين جنسيا ويقول: إنهم "روح أمتنا"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة "اليوم العالمي لظهور المتحولين جنسيا" أن هؤلاء المتحولين جنسيا من الأمريكيين يشكلون روح الأمة الأمريكية.

وقال بايدن في تغريدة: "إلى كل شخص يحتفل بيوم المتحولين جنسياً للظهور، أريدك أن تعرف أن رئيسك يراك.. وإدارتي بأكملها تراك على ما أنت - خلقت على صورة الرب وتستحق الكرامة والاحترام والدعم".

To everyone celebrating Transgender Day of Visibility, I want you to know that your President sees you. @FLOTUS, @VP, @SecondGentleman, and my entire Administration see you for who you are — made in the image of God and deserving of dignity, respect, and support. — President Biden (@POTUS) March 31, 2022

وفي السياق ذاته، جاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض: "اليوم العالمي لظهور المتحولين جنسيا يحتفي بالفرح والقوّة والشجاعة المطلقة لبعض من أشجع الناس الذين أعرفهم ... الأمريكيون المتحولون جنسيا يشكلون روح أمتنا."

وأشار بايدن إلى أن المتحولين جنسيا في الولايات المتحدة يؤدون الخدمة في الجيش، ويعملون في مجال الرعاية الصحيّة، ويديرون أعمالا مزدهرة، وما إلى ذلك.

وأضاف: "نحن (الإدارة الرئاسية الأمريكية)، قمنا بتعيين عدد قياسي من القادة المنفتحين على +LGBTQI (مثليو الجنس ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسيا)، وبكل فخر رفعت الإدارة الحظر المفروض على الخدمة العسكرية للأشخاص المتحولين جنسيا بشكل علني."

وأضاف: "أنا جوزيف بايدن جونيور، رئيس الولايات المتحدة، وبموجب السلطات المخولة لي بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة، أعلن أن تاريخ اليوم 31 مارس 2023، اليوم العالمي لظهور المتحولين جنسيا."

يشار إلى أنه في وقت سابق تم الإعلان عن أن أودري هيل البالغة من العمر 28 عاما، والتي عرّفت نفسها على أنها رجل، قامت بإطلاق النار على مدرسة مسيحية في مدينة ناشفيل الأمريكية. وكان من ضحايا هجومها 3 أطفال و3 بالغين.

المصدر: RT + "سي إن إن عربية"