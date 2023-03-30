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فرنسا..محتجون يتجمهرون في عدد كبير من المدن الفرنسية تنديدا بعنف الشرطة

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فرنسا..محتجون يتجمهرون في عدد كبير من المدن الفرنسية تنديدا بعنف الشرطة
AP
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تجمع مساء الخميس، مئات المحتجين الفرنسيين بالعاصمة باريس، أمام مبنى البلدية ومباني المحافظات، وفي عدد كبير من المدن الفرنسية، تنديدا بعنف الشرطة وتضامنا مع ضحايا سانت سولين.

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وشهدت باريس انتشارا أمنيا كثيفا استخدمت فيه االغازات المسيلة للدموع، حيث تضمنت الاحتجاجات إضراما للنيران في حاويات القمامة.

ورفع المشاركون في الاحتجاجات شعارات: "لن ننسى ضحايا العنف الشرطي، ولا لقمع المتظاهرين".

وقد اندلعت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء فرنسا الأسبوع الماضي بشأن مشروع رفع سن التقاعد، ما أدى إلى أعمال شغب.

وقد أعربت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش عن قلقها إزاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.

المصدر: RT

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