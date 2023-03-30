بوشيلين: تحرير أرتيموفسك لن يدوم طويلا

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن كييف تواصل نقل تعزيزات إضافية إلى أرتيموفسك، ولم يصدر أمر من النظام الأوكراني بتسليم المدينة بعد.

في وقت سابق من يوم الخميس، قال بوشيلين: سيكون من الممكن قريبا جدا الحديث عن التطويق الكامل لأرتيموفسك من قبل القوات الروسية.

وقال بوشيلين عبر قناة روسيا 24 التلفزيونية: "يستمر تحرير أرتيموفسك، وتعمل وحدات فاغنر العسكرية الخاصة من عدة اتجاهات. يقوم العدو بنقل تعزيزات إضافية. لم يصدر الأمر من النظام الأوكراني بتسليم المدينة بعد. وعليه، يتواصل سقوط القتلى من الجيش الأوكراني"

وأكد بوشيلين اليوم أن 70 بالمئة على الأقل من أراضي المدينة خاضع للوحدات الروسية. وفقا لبوشلين، تحرير المدينة "لن يطول"... "كم من الوقت سوف يستمر هذا؟ من الصعب تحديد التاريخ بدقة، لكن باعتقادي، هذه المدة لن تطول.

وأشار بوشيلين لوجود تقدم باتجاه أفدييفكا، حيث "يتم إطلاق النار" على جميع الطرق المؤدية إلى أفدييفكا من قبل القوات الروسية.

تقع أرتيموفسك شمال مدينة جورلوفكا الكبيرة. وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس. القتال العنيف مستمر خارج المدينة منذ أكثر من ستة أشهر.

و قال فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، إذا تكبدت القوات الأوكرانية هزيمة في أرتيموفسك، فسرعان ما ستواجه كييف ضغوطا من المجتمع الدولي، وسيتم دفعها لتقديم تنازلات لروسيا.

من جهته أشار النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إلى أن أوكرانيا حولت أرتيموفسك إلى رمز للصمود، وهو خطأ مأساوي.

المصدر: ريا نوفوستي.