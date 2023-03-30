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البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدعم الاحتجاجات السلمية في فرنسا

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البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدعم الاحتجاجات السلمية في فرنسا
Globallookpress Laurent Coust
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أعلن البيت الأبيض عن تأييد الولايات المتحدة "للحق في الاحتجاج السلمي"، تعليقا على المظاهرات ضد إصلاح النظام التقاعدي في فرنسا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين، يوم الخميس: "نؤيد حق الناس في الاحتجاج والتعبير عن آرائهم والتظاهر سلميا مثلما نؤيده في أي مكان آخر".

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وجاء ذلك ردا على سؤال حول موقف واشنطن من الاحتجاجات المستمرة في فرنسا منذ عدة أسابيع.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت عن إصلاح تقاعدي، يقضي بزيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، ما أثار احتجاجات عارمة من قبل المواطنين في كافة أنحاء البلاد.

المصدر: فرانس برس

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