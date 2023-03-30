الرئيس البلغاري يدعم مطالب المزارعين بوقف توريد الحبوب من أوكرانيا

أعلن الرئيس البلغاري رومين راديف عن تأييده لمطالب المزارعين البلغار الذين نظموا احتجاجات على مستوى البلاد، مطالبين بوقف إمدادات الحبوب من أوكرانيا.

وأعلن المكتب الصحفي لرئيس الدولة في أعقاب اجتماع راديف مع ممثلي الرابطة الوطنية للمزارعين: "أن الدولة متعاطفة مع الاعتراضات الأساسية التي قدمها المزارعون البلغاريون، وتبذل جهودا لضمان حصولهم على مساعدة جادة وتعويضات عادلة في إطار الاتحاد الأوروبي".

وأعرب الرئيس عن تضامنه مع أوكرانيا، لكنه شدد على فتح ممرات لتصدير المنتجات الأوكرانية يجب ألا يولد اختلالا في سوق الحبوب، بصورة تنعكس بشكل سلبي على المنتجين البلغاريين.

وأصدر الرئيس تعليماته لوزارة الزراعة البلغارية لمساعدة المنتجين البلغاريين في العثور على أسواق إضافية ومواصلة العمل على تدابير مكافحة إغراق السوق.

ومنع المتظاهرون البلغاريون يوم الخميس مجددا حركة المرور في منطقة التفتيش الحدودية في البلاد، وطالبوا بوقف توريد المنتجات الزراعية الاوكرانية، وبخاصة القمح وحبوب عباد الشمس، نظرا لأن انخفاض أسعار هذه المنتجات يجعل المنتجات البلغارية غير قادرة على المنافسة.

المصدر: تاس