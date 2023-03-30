واشنطن: نعمل على زيادة القدرات الإنتاجية للصناعة العسكرية

أعلنت السلطات الأمريكية أنها تعمل مع الشركاء على زيادرة القدرات العسكرية للصناعات العسكرية في الظروف التي تقوم فيها بتوريدات الأسلحة لأوكرانيا.

وجاء في بيان لوزيرة شؤون الجيش كريستين وورموث ورئيس أركان القوات البرية الأمريكية جيمس ماكونفيل، يوم الخميس: "تمكننا من سد الثغرات الآنية في الدفاعات الأوكرانية من خلال مبادراتنا الشاملة للتحديث، ولكن علينا أن نكون قادرين على رفد مخزوناتنا".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن الجيش "يعمل بالتعاون الوثيق مع مكتب وزير الدفاع وشركائنا في الصناعة العسكرية لزيادة القدرات الإنتاجية وتطوير العمليات للانتقال من سلاسل التوريدات الضعيفة إلى نظام مستقر للتوريدات".

وأكد ماكونفيل أن واشنطن تزود كييف بالأسلحة التي تطلبها، لكنها تعمل على أن "يكون لدى الجانب الأمريكي كل ما يحتاج إليه لتنفيذ الأعمال".

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر مزود بالمعدات العسكرية لأوكرانيا. وتحدثت السلطات الأمريكية عن ضرورة زيادة إنتاج المعدات العسكرية والأسلحة والذخيرة على خلفية التوريدات لكييف.

المصدر: تاس