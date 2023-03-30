طالبان تخطط لزيادة تعداد الجيش إلى 200 ألف جندي

أعلن رئيس أركان الجيش الأفغاني الذي شكلته حركة طالبان، قاري فصيح الدين فطرات عن زيادة تعداد القوات المسلحة لأفغانستان إلى 200 ألف جندي.

وقال فصيح الدين خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني الأفغانية: "قررنا زيادة حجم الجيش العام المقبل من 150 ألفا إلى 170 ألفا، مع زيادة عدد القوات تدريجيا إلى 200 ألف".

وانتقد رئيس أركان جيش طالبان الولايات المتحدة لانتهاكها المجال الجوي الأفغاني بشكل متكرر.

يضم جيش طالبان حاليا حوالي 150 ألف فرد، في حين تتكون ترسانة الجيش بشكل أساسي من معدات الجيش الوطني الأفغاني التي غنمتها طالبان في عام 2021 من الحكومة الأفغانية التي أطيح بها.

وبحسب بعض التقارير، حصل المسلحون على حوالي 75 ألف مركبة، من بينها 40 دبابة، وألفي مركبة مدرعة على عجلات وعدة آلاف من سيارات الدفع الرباعي وما يصل إلى 40 وحدة من معدات الطيران.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2021 إننا نتحدث عما لا يقل عن 85 مليار دولار بقيت في البلاد في صورة طائرات هليكوبتر وطائرات قتالية وناقلات جند مدرعة وصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة خفيفة.

المصدر: تاس