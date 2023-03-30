لندن تنفي تصريحات بشأن مضاعفتها إمداد كييف بالدبابات

نفت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، التصريحات حول نية لندن مضاعفة عدد الدبابات التي ستنقلها إلى أوكرانيا إضافة إلى سرية من 14 دبابة "تشالنجر 2" وعدت بها سابقا.

وقال سوناك ردا على طلب للتعليق على تصريحات سفير أوكرانيا لدى لندن فاديم بريستايكو: "فيما يتعلق بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا - لقد التزمنا في الوقت الحالي بتزويد سرية من دبابات تشالنجر 2، وبالطبع نحن نعمل مع شركاء دوليين لزيادة الإمداد الإجمالي بالأسلحة والمساعدة لأوكرانيا، ولكن لم تكن هناك إعلانات جديدة".

وفي أوائل مارس، أعلن السفير الأوكراني، أن لندن ستزود كييف بضعف عدد الدبابات التي وعدت بها في يناير.

وفي الوقت نفسه، أكدت المتحدثة باسم سوناك، أن المملكة المتحدة قد سلمت بالفعل الدبابات إلى أوكرانيا، وقالت في إفادة صحفية "إن دبابات تشالنجر 2 في أوكرانيا".

وفي 14 يناير، كانت المملكة المتحدة أول دولة غربية تعلن أنها ستنقل 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2" إلى كييف، وفي 29 يناير، أعلنت وزارة الدفاع في المملكة عن وصول أول أطقم دبابات أوكراني إلى البلاد للتدريب.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك في 8 فبراير، إن الدبابات ستسلم إلى أوكرانيا في مارس، كما أشارت صحيفة "الغارديان" يوم الاثنين، ستزود لندن سلطات كييف أيضا بـ 20 ناقلة جند مدرعة من طراز "بولدوغ" و30 مدفع هاوتزر AS90 ذاتي الدفع.

وكما تم الإعلان في 27 مارس، أكملت أطقم الدبابات الأوكرانية تدريباتها على الدبابات من طراز "تشالنجر 2" وعادت من بريطانيا إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس