"وول ستريت جورنال" تنفي اتهامات موسكو لمراسها بالتجسس

نفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاتهامات الموجهة ضد أحد صحفيها في موسكو الموقوف من قبل الأمن الروسي بمدينة يكاتيرينبورغ للاشتباه بقيامه بالتجسس، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وقالت الصحيفة في بيان إن "وول ستريت جورنال تنفي بشكل قاطع مزاعم جهاز الأمن الفيدرالي وتطالب بالإفراج الفوري عن صحفينا المحايد والموثوق به".

وفي وقت سابق أبدت الصحيفة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت، قلقها بشأن سلامة إيفان غيرشكوفيتش.

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إلى ذلك أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في وقت سابق من اليوم، عن احتجاز الصحفي إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاتيرينبورغ من مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو للاشتباه في قيامه بالتجسس.

ووفقا للهيئة، فقد قام الصحفي، بناء على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية جمع معلومات تشكّل سرا من أسرار الدولة حول "أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، حيث قالت المخابرات إنه أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية، تم اعتقال المواطن الأمريكي في مدينة يكاتيرينبورغ.

ويضيف بيان الهيئة: "وقد رفعت دائرة التحقيق التابعة لهيئة الأمن الفدرالية قضية جنائية ضد المواطن الأمريكي بموجب المادة رقم 276 من القانون الجنائي الروسي بتهمة التجسس".

المصدر: نوفوستي