وزير الدفاع الأمريكي ليس نادما على طريقة الانسحاب من أفغانستان (فيديو)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لأعضاء مجلس النواب خلال جلسة استماع، إنه "لا يندم" على الانسحاب الكارثي والمميت من أفغانستان.

وخلال جلسة للجنة الفرعية للقوات المسلحة في مجلس النواب، سأل رئيس اللجنة جيم بانكس أوستن: "هل أنت نادم على الانسحاب من أفغانستان؟"، ليرد أوستن بالقول: "أنا أؤيد قرار الرئيس".

ليسأل بانكس مرة أخرى: "هل تأسفون على الانسحاب من أفغانستان الذي أودى بحياة 13 من أفراد خدمتنا؟"، فكان جواب أوستن: "ليس لدي ما أندم عليه".

وعما إذا كان هناك أي مساءلة لأي شخص داخل وزارة الدفاع عن الانسحاب رد أوستن، "قامت قواتنا بإجلاء 124000 شخص من ذلك المطار.. لكن، على حد علمي، لا لم تتم محاسبة أحد".

Defense Secretary Lloyd Austin told House lawmakers during a hearing Wednesday he has "no regrets" on the disastrous and deadly withdrawal from Afghanistan. pic.twitter.com/S29sB5Qxhz — Breitbart News (@BreitbartNews) March 29, 2023

المصدر: Breitbart News