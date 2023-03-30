لبنان يتوقع وصول كميات مجانية من القمح والوقود الروسي قريبا

قال السفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار إن لبنان يتوقع أن يتسلم قريبا كميات من القمح والوقود من روسيا، مشيرا إلى أن موسكو تعمل على حل المسائل المتعلقة بالخدمات اللوجستية.

وقال نصار إن "تسليم (الحبوب ومنتجات النفط) سيكون قريبا لكن ليس واضحا في أي شهر. وزارة الطوارئ الروسية تعمل على حل المسائل اللوجيستية لنقلها إلى مرفأ بيروت".

وأضاف السفير اللبناني أن "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وقع أمرا بإرسال 25 ألف طن من الحبوب و10 آلاف طن من الوقود إلى لبنان، المسألة السياسية تم حلها بالفعل، نحن ننتظر (شحنة) من الجانب الروسي".

وفي نوفمبر الماضي قال وزير النقل اللبناني علي حمية في تصريح صحفي، إن لبنان سيحصل على 25 ألف طن من القمح و 10 آلاف طن من الوقود مجانا من روسيا الاتحادية.

ويعيش لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما أدى إلى شلل في النظام المصرفي، وانخفاض قيمة العملة الوطنية أكثر من 20 مرة مقابل الدولار.

المصدر: نوفوستي