مصرع 12 شخصا في حريق بسفينة ركاب في الفلبين

أفادت قناة "ABS-CBN" بمصرع 12 شخصا على الأقل بينهم 3 أطفال في حريق اندلع على متن سفينة ركاب قبالة سواحل مقاطعة باسيلان في جنوب الفلبين.

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ونقلت القناة عن السلطات المحلية: "لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الحريق الذي اندلع على متن سفينة خاصة قبالة سواحل باسيلان، أمس الأربعاء.. ويوجد بين القتلى 3 أطفال على الأقل".

وأضافت أن سفينة "Lady Mary Joy" كانت تقل حوالي 200 راكب عندما اندلع على متنها الحريق بالقرب من جزيرة بالوك-بالوك.

وقال محافظ المنطقة جيم هاتامان ساليمان إنه تم إنقاذ معظم ركاب السفينة، فيما لا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين. وأضاف أنه تم نقل 14 شخصا إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي