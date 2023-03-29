أردوغان: لن نكرر خطأ الاتحاد الأوروبي وماضون في تشييد محطة أكويو النووية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لن تكرر خطأ الدول الأوروبية التي أوقفت محطاتها النووية، ثم عادت لتشغيلها بعد أزمة الطاقة، مذكّرا بقرب تدشين محطة أكويو الشهر المقبل.

وتعليقا على نية تحالف 6 أحزاب معارضة مراجعة مشروع محطة أكويو النووية، التي تشيدها روسيا في تركيا، قال أردوغان إن "المعارضة تريد ألا تترك حجرا دون قلبه".

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وأضاف: "لدينا 4 مفاعلات نووية وفي 27 أبريل سندشن أول مفاعل، لكن هذا لا يكفينا. نخطط بعد ذلك لتشغيل المفاعلات الثلاثة الأخرى في غضون خمس سنوات".

وتابع: "نحن مجبرون على ذلك، فهناك أزمة طاقة في العالم الآن. ألمانيا قررت أولا إغلاق محطة الطاقة النووية، قلت للمستشار الألماني شولتس: "أنت تخطئ بذلك"، فقال: "أوروبا تريد ذلك بهذه الطريقة". الآن عادت ألمانيا إلى الطاقة النووية مرة أخرى، بل واستخدام الفحم، ونحن لن نقع في نفس الخطأ".

المصدر: نوفوستي