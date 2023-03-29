بوشيلين يعلن تقدم القوات الروسية على محور مارينكا

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تتقدم على محور مارينكا، وأن لم يكن بالسرعة المطلوبة.

وقال: "إذا أخذنا محور مارينكا، هناك تقدما واضحا تماما لوحداتنا، ليس بالسرعة التي نرغب فيها، ولكن، هذا تقدم للأمام، هذا تحرير مارينكا".

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وأشار إلى أن "القوات الروسية نجحت في صد محاولات العدو للهجوم المضاد على محور أوغليدار".

وأضاف: "محور كراسنوليمان أكثر صعوبة، لكننا مع ذلك نرى تحسنا معينا في المواقف هناك".

وعلى محور أرتيوموفسك، أكد أن الأعمال القتالية تجري في محيط مدينة أرتيوموفسك (باخموت) وداخل المدينة نفسها.

المصدر: تاس