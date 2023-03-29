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تركيا.. هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب أضنة

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تركيا.. هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب أضنة
AFP
تركيا
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أفادت وسائل إعلام تركية يوم الأربعاء، بأن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضربت ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان على موقعها الإلكتروني، بأن مركز الهزة في قضاء سايمبيلي بأضنة.

وذكرت أن الهزة وقعت على عمق 9.38 كيلومترات.

وتجدر الإشارة إلى أن زلزالين مدمرين بقوة 7.7 و7.6 ضربا جنوب شرق تركيا ومناطق شمال سوريا في 6 فبراير الماضي، وكان مركز الهزات محافظة كهرمان مرعش التركية، وأعقبتهما مئات الهزات الارتدادية، الأمر الذي تسبب بوفاة عشرات الآلاف من الناس، وخلف دمارا ماديا هائلا.

المصدر: الأناضول

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