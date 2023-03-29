ألمانيا.. نشطاء المناخ يتسلقون أنابيب محطة حرارية شرق البلاد
Klimagerechtigkeit Jena
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أعلنت الشرطة الألمانية أن خمسة من نشطاء المناخ تسلقوا أنابيب محطة حرارية للطاقة في مدينة ينا شرق البلاد، وأطلقوا الألعاب النارية منها.
وجاء في تقرير الشرطة المحلية: "هذا الصباح... تسلق العديد من الأشخاص الذين يريدون الاحتجاج على تغير المناخ أنابيب محطة الطاقة الحرارية في مدينة ينا".
وأكد ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى موقع الحادث "وجود 5 أشخاص من نشطاء المناخ".
وبحسب صحيفة "بيلد"، علق النشطاء لافتة على المداخن كتب عليها "انتهى وقت الغاز"، كما أطلقوا الألعاب النارية.
وأفادت شرطة المدينة، أنها لم تتدخل مع النشطاء أو يحاولوا إخراجهم من أنابيب محطة الطاقة الحرارية.
المصدر: نوفوستي