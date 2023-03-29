بلدان عربيان يتوسطان قائمة الدول الـ5 الأولى من حيث عدد الأثرياء في إفريقيا

كشف تقرير "ثروة إفريقيا 2023" ارتفاع عدد الأثرياء بالمغرب لتحتل المملكة المرتبة الـ5 في القارة السمراء من حيث عدد الأثرياء.

وأوردت الوثيقة أنّ المغرب يضم إلى جانب كل من جنوب إفريقيا، مصر، نيجريا، وكينيا، نسبة 56 في المائة من أثرياء القارة.

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هذا وكشف التقرير أن عدد الأثرياء في البلاد ارتفع بنسبة 28 بالمائة من 2012 إلى 2022، وأن المملكة تضم أكثر من 5800 شخص تفوق ثروتهم مليون دولار، أي حوالي مليار سنتيم، و28 شخصا تفوق ثروتهم 100 مليون دولار، أي أكثر من 100 مليار سنتيم، و4 أشخاص تفوق ثروتهم مليار دولار.

كما تصدّرت جنوب إفريقيا قائمة أكثر البلدان الإفريقية ضما للأثرياء، بـ37 ألفا و800 شخص تفوق ثروتهم مليون دولار، ثم مصر بـ16 ألف شخص، فنيجيريا بـ9800 شخص، ثم كينيا بـ7700 شخص.

وفي سياق آخر، تطرق التقرير إلى كون جواز السفر المغربي يحتل المرتبة 14 على الصعيد الإفريقي، ويتيح التنقل إلى 65 بلدا من دون تأشيرة.

المصدر: هسبريس