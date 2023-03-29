استقبال حاشد.. الملك تشارلز الثالث يزور ألمانيا في أول زيارة دولة للخارج

وصل ملك بريطانيا تشارلز الثالث يوم الثلاثاء إلى برلين، ترافقه زوجته كاميلا، في أول زيارة دولة يقوم بها إلى الخارج منذ اعتلائه عرش بريطانيا.

واعتبر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أنها بادرة أوروبية مهمة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وهبطت الطائرة البيضاء التي تحمل علم المملكة المتحدة في مطار برلين الدولي وتوقفت في مرآب المنطقة العسكرية بالمطار حيث بُسطت سجادة حمراء أسفل السلم.

وتوجه ملك بريطانيا وزوجته، بعدما استقبلهما رئيس البروتوكول الألماني والسفير البريطاني في ألمانيا، إلى بوابة براندنبورغ في وسط برلين حيث استقبلهما الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وزوجته.

وزُيّنت جادّة أونتر دين ليندن الشهيرة بالعلم البريطاني بمناسبة زيارة الملك تشارلز وهو أول مدعو في زيارة دولة يُستقبل مع تشريفات عسكرية عند أقدام هذا النصب الشهير الذي كان رمزا لانقسام المدينة خلال ثلاثة عقود.

وصرح الرئيس الألماني الذي وجه الدعوة إلى تشارلز الثالث خلال مراسم جنازة إليزابيث الثانية في سبتمبر "أريد أن أقول له وبالتأكيد لكل البريطانيين.. نحن في ألمانيا وفي أوروبا نريد علاقات وثيقة وودية مع المملكة المتحدة حتى بعد بريكست".

Globallookpress

Globallookpress

Globallookpress

ويجري الملك الخميس محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، خصوصا وسيتنزه مع رئيس بلدية العاصمة في أحد الأسواق ويلقي خطابا في مجلس النواب ويلتقي لاجئين أوكرانيين.

وتنتهي زيارة الزوجين إلى ألمانيا الجمعة في هامبورغ، وهي ثاني أكبر مدينة في ألمانيا.

وكان يفترض أن يتوجه الملك وزوجته أولا إلى فرنسا قبل ألمانيا إلا ان الزيارة ألغيت بسبب الاحتجاجات المرتبطة بإصلاح النظام التقاعدي في هذا البلد.

وكانت الملكة إليزابيث قامت بزيارة أخيرة لألمانيا في العام 2015 في عهد المستشارة أنغيلا ميركل وقد أثارت الزيارة حماسة كبيرة في البلاد.

أما زيارتها الأهم فكانت في العام 1965 عندما كان الجدار يفصل بين شطري برلين، واعتبرت الزيارة على أنها المحطة التي كرست المصالحة بين البلدين بعد الحرب العالمية الثانية.

المصدر: أ ف ب