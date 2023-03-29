غير قابلة للإفراج بكفالة.. محكمة باكستانية تصدر مذكرة توقيف ضد عمران خان

أصدرت محكمة باكستانية، يوم الأربعاء، مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، على خلفية قضية "التهديد" بحق قاضية في إحدى المحاكم الجنائية.

وقال القضاء الباكستاني إن أوامر اعتقال غير قابلة للإفراج بكفالة بحق عمران خان في قضية تهديد قاضية.

إقرأ المزيد

وطالبت المحكمة بتوقيف عمران خان وعرضه أمامها في 18 أبريل المقبل، حسبما نقله موقع "تايمز أوف إنديا".

وذكرت أن القرار جاء بعد رفض التماس قدمه محامي عمران خان لاستثنائه من حضور المحاكمة، بسبب ما وصفه بـ"تهديدات على حياته".

جدير بالذكر أن عمران خان تغيب عن حضور جلسة المحاكمة اليوم الأربعاء.

ووافق خان على المثول أمام جلسة الاستماع، بعدما رفضت المحكمة طلبه بإلغاء قرار توقيفه رغم مقاومة مؤيديه.

ويواجه خان، الذي أطيح به من منصبه العام الماضي إثر تصويت بسحب الثقة عدة اتهامات بالفساد من بينها الاستيلاء على هدايا تعود للدولة قدمتها دول أخرى.

وأصدرت محكمة في إسلام آباد قرارا بتوقيف خان، الشهر الماضي، ولكنه تحصن على مدار أسابيع في المجمع السكني حيث يقيم شرقي مدينة لاهور، وسط مؤيديه.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام