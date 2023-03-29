كشفت عن هويته.. وسائل إعلام إيطالية تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة شاب تونسي بسجن صقلية

نشر موقع "ميسينا توداي" الإيطالي يوم الأربعاء، تفاصيل وفاة شاب تونسي في سجن Gazzi بمقاطعة ميسينا شمال شرق جزيرة صقلية الإيطالية.

وقال الموقع إن الشاب التونسي يدعى أيمن داهش (Aymen Dahech) ويبلغ من العمر 24 عاما، أقدم على الانتحار بعد استجوابه أمام قاضي التحقيق سيمونا فينوشيارو.

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وأضاف أن أيمن كان قد اعتقل مع مواطنين تونسيين آخرين بعد شكوى من امرأة.

وذكر أن الشاب التونسي كان في السجن لبضعة أيام فقط، وكان عليه أن يجيب خلال الاستجواب مع اثنين آخرين، على عملية اعتداء وسرقة هاتف محمول في توري فارو.

وأكد الموقع الإيطالي أن المأساة وقعت بعد أيام قليلة من الإجراء الاحترازي في 20 فبراير، ضد مواطنين تونسيين آخرين هما زبير جليدي 18 عاما، وامرأة تبلغ من العمر ثلاثين عاما تدعى عواطف بن عمارة، وهي صديقة المرأة التي أبلغت عن الاعتداء والسرقة.

وأفاد موقع "ميسينا توداي" الإيطالي بأن حالات الانتحار في السجن ظاهرة متنامية وغالبا ما ينتهي الأمر بالذين ارتكبوا جرائم بسيطة أو أولئك الذين لم يواجهوا المحاكمة بعد ويجدون أنفسهم محبوسين بسبب الاعتقال الوقائي الذي يتعرض لسوء المعاملة الآن.

من جهته، أشار موقع "messina ora" إلى أنها أول انتحار في سجن صقلية عام 202، وقامن انتحار خلف القضبان في إيطاليا منذ بداية العام.

كما شدد موقع "tempostretto" على أن انتحار الشاب التونسي في سجن غازي فشل للدولة.

المصدر: وسائل إعلام إيطالية