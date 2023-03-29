وفاة شاب تونسي بظروف غامضة في سجن بإيطاليا

توفي مؤخرا شاب تونسي يبلغ من العمر 24 سنة في سجن Gazzi بمقاطعة ميسينا شمال شرق جزيرة صقلية الإيطالية.

وأكد النائب السابق بمجلس النواب مجدي الكرباعي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك" يوم الثلاثاء أن الشاب كان موقوفا منذ يوم 20 فبراير.

وأضاف الكرباعي أنه وبعد الأبحاث الأولية عثر عليه متوفى، وفق قوله.

وذكر في تدوينته: "يا سيادة الوطن ألا يوجد سيادة للبشر والإنسان والتونسي حتى نسمع كل مرة تونسي متوفي".

المصدر: RT + "فيسبوك"