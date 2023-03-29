دونيتسك: القصف الأوكراني يلحق أضرارا بحضانة أطفال

أدى القصف الأوكراني من راجمات "هيمارس" الأمريكية إلى إلحاق أضرار بحضانة "روماشكا" للأطفال في مدينة زوغريس بجمهورية دونيتسك الشعبية.

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جاء ذلك وفق ما أفاد به مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، حيث رصد المركز الأضرار التي لحقت بحضانة الأطفال "روماشكا" أثناء قصف القوات الأوكرانية باستخدام راجمات الصواريخ أمريكية الصنع "هيمارس".

وتابع بيان صادر عن المركز: "نتيجة القصف، تم رصد الأضرار التي لحقت بزجاج منشآت مدنية بحتة لمؤسسة تعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة، حضانة من النوع المدمج رقم 20، كان بها أطفال وقت القصف".

كذلك فقد وردت أنباء عن أضرار ناجمة عن قصف مدرسة في نفس المدينة.

المصدر: نوفوستي