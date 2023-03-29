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سياسي فرنسي: المتظاهرون يتعرضون للضرب في "ماكرونستان" وفرنسا لا تملك الحق في تعليم روسيا

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سياسي فرنسي: المتظاهرون يتعرضون للضرب في
Globallookpress Jürgen Schwarzhttpimagebroker.com#search
صورة أرشيفية
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صرح السياسي الفرنسي والعضو السابق في البرلمان فلوريان فيليبو، وزعيم حركة "باتريوتس" بأنه في الوقت الذي تتعرض فيه الديمقراطية للملاحقة، ليس من حق باريس أن تخبر روسيا بما يتعين فعله.

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جاء ذلك في تغريدة له على موقع "تويتر"، حيث تابع فيليبو أن "المتظاهرين والصحفيين يتعرضون للضرب في (ماكرونستان)! ونحن نعلّم روسيا! إن ما نراه هنا هو عنف الأوليغارشية التي تريد إخضاع الشعب! المقاومة هي السبيل الوحيد للنجاة".

وقد اندلعت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء فرنسا الأسبوع الماضي بشأن مشروع رفع سن التقاعد، ما أدى إلى أعمال شغب. وقد أعربت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش عن قلقها إزاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.

وينتقد فيليبو باستمرار الدول الغربية بسبب سياساتها المعادية لروسيا وإمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسعي لإشعال حرب عالمية ثالثة، وتعريض أمن فرنسا للخطر.

المصدر: نوفوستي

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