بالفيديو.. موعد أمام نيران الاحتجاجات في فرنسا

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه رواد مطعم في مدينة بوردو الفرنسية وهم يستمتعون بكأس من النبيذ أمام نار أشعلها المتظاهرون ضد إصلاحات نظام التقاعد.

وأثارت إصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد في البلاد غضبا على مستوى البلاد.

وفي بوردو، أضرمت النيران في أبواب مجلس المدينة وسط احتجاجات كبيرة، في حين اندلع الغضب في جميع أنحاء فرنسا، حيث نزل ما لا يقل عن 1.1 مليون شخص إلى الشوارع للتظاهر. وقالت النقابات إن الرقم قد يصل إلى 3.5 مليون.

ووسط الاحتجاجات، تمت مشاركة مقطع فيديو واحد على نطاق واسع يظهر فيه رواد المطعم وهم يشربون النبيذ ويتبادلون الحديث بينما الحريق مستعر أمامهم مباشرة.

It's a vibe, honestly! Two french cafe diners were caught enjoying their wine against the warm glow of a fire lit by pension reform protesters. pic.twitter.com/Tz9itqTYpe — Breitbart News (@BreitbartNews) March 29, 2023

المصدر: RT