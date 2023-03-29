مسؤول: بريطانيا قد تبدأ توطين المهاجرين في البارجات

قال نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني دومينيك راب إن حكومة بلاده تبحث احتمال توطين المهاجرين وطالبي اللجوء على متن البارجات.

وفي تعليقه على تقارير إعلامية مفادها أن الحكومة البريطانية تدرس خيارات مختلفة لتقليل تكلفة إعالة اللاجئين ونقلهم من الفنادق إلى أماكن أخرى، قال راب في بث قناة "سكاي نيوز"، اليوم الأربعاء: "إن البارجات هي واحدة من الحلول، وأشارت الصحف إلى أن هذا أمر ممتاز، لا يجب استبعاد أي شيء".

وفي حديثه لمؤسسة "بي بي سي" الإعلامية، أضاف راب أن مجلس الوزراء يدرس أيضا خيارات أخرى لتوطين اللاجئين، مشيرا إلى الخبرات الدولية في هذا المجال. وأوضح: "سندرس مجموعة واسعة من إمكانيات التوطين منخفض التكلفة بما فيها ثكنات الجيش السابقة و(أماكن أخرى) حيث سيكون ذلك أمرا مناسبا ومثلما يتم ذلك في جميع أنحاء أوروبا وأعتقد في اسكتلندا أيضا، وكذلك السفن إذا كان من الممكن استخدامها بطريقة آمنة ومسؤولة".

ودققت قناة "سكاي نيوز" أن سلطات البلاد تبحث احتمال نقل الأشخاص الذين يتم النظر في وثائقهم بالفعل من قبل دائرة الهجرة، إلى قاعدتين عسكريتين بريطانيتين في مقاطعتي لينكولنشير وإسيكس. وأشارت في الوقت ذاته إلى أن مجلس هاتين المقاطعتين يعارض هذه الخطط ولا يستبعد رفع دعوى إلى محكمة في حال محاولة تنفيذها.

ومن المتوقع أن تعرض الحكومة خططها على برلمان البلاد في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

المصدر: تاس