الولايات المتحدة تدعو تايوان للمشاركة في قمة "من أجل الديمقراطية"

أفاد مسؤول في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة دعت تايوان للمشاركة في قمة "من أجل الديمقراطية" كجزء من العلاقة غير الرسمية بين واشنطن وتايبيه.

وأوضح المسؤول، أن دعوة تايوان تأتي في إطار العلاقات غير الرسمية بين البلدين، وسياسية الولايات المتحدة التي لم تتغير في سياق "صين واحدة".

وأضاف المسؤول، أن تايوان دعيت إلى أول قمة من نوعها في العام 2021.

وتطلق الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، بالشراكة مع زامبيا وكوستاريكا وهولندا وكوريا الجنوبية، "قمة من أجل الديمقراطية" الثانية، حيث تمت دعوة ممثلي 120 دولة "لإظهار التقدم في الاتفاقيات لبناء ديمقراطيات أكثر استدامة"، وكذلك "لتقديم وعود جديدة" بالازدهار وحماية الحريات.

ومن جانبها دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة للتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورسم الخطوط الأيديولوجية، وإثارة الانقسام في العالم، وتدنيس وانتهاك روح الديمقراطية.

وشددت بكين على أنه يتوجب على العالم اليوم أن يتجنب خلق الخلافات باسم الديمقراطية، وأن يعمل على تعزيز التضامن والتعاون على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي