محامي بيتشيرسكايا لافرا سيطعن عبر القضاء في إنهاء عقد الإيجار

قال القمص نيكيتا تشيكمان محامي دير كييف بيتشيرسكايا لافرا، إنه رفع دعوى قضائية أمام محكمة كييف الاقتصادية بشأن عدم جواز إنهاء عقد الإيجار من جانب السلطات الأوكرانية.

وجاء في بيان تم نشره على موقع اتحاد الصحفيين الأرثوذكس: "رفع محامي دير كييف بيتشيرسكايا لافرا، دعوى أمام محكمة كييف الاقتصادية بشأن عدم جواز إنهاء عقد الإيجار من جانب واحد".

ووفقا للمحامي، تقدمت إدارة الدير عدة مرات بطلبات إلى الحكومة الأوكرانية ومحمية كييف - بيشيرسك لافرا ووزارة الثقافة، لمعرفة نتائج أنشطة مجموعة العمل المشتركة، التي يزعم أنها أثبتت وجود انتهاكات لشروط عقد استئجار الدير. لكن السلطات الأوكرانية تهربت من الرد متذرعة بأن الوصول إلى هذه المعلومات محدود.

وأشار المحامي إلى أن "المحمية الثقافية تتهم الدير بمخالفة شروط العقد، ولكنها في الوقت نفسه ترفض حتى السماح له بتقديم شروحاته رسميا في هذا الشأن. وبسبب هذا الظلم الواضح توجهنا لطلب الحماية القضائية".

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في يوم 10 مارس، أرسلت إدارة المحمية الثقافية التاريخية "كييف بيتشيرسكايا لافرا"(مؤسسة رسمية أوكرانية)، رسالة إلى الدير، قالت فيه إنه اعتبارا من 29 مارس 2023، سيتم فسخ عقد الإيجار المبرم في عام 2013، ووفقا لذلك طلبت هذه الإدارة إخلاء جميع المباني التي تم نقلها إلى الدير بموجب الاتفاقية المذكورة.

المصدر: نوفوستي