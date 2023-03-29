الخارجية الروسية: موقف روسيا من معاهدة "ستارت" لا يزال ثابتا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موقف روسيا من تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت لا يزال ثابتا بغض النظر عما إذا كانت واشنطن ترسل إخطارات إلى موسكو بموجب المعاهدة أم لا.

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وقال ريابكوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "تعهدنا بشكل طوعي بالالترام بالقيود المركزية التي وضعتها هذه المعاهدة. وهذا كل شيء. لا يعتمد موقفنا على ما إذا كان الأمريكيون سينقلون بياناتهم إلينا أم لا. إنه لا يزال ثابتا. هذا ما قد قلناه للجانب الأمريكي عدة مرات وبوضوح شديد".

وأشار إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك ببساطة أي أسس لتحدي ما ندافع عنه الآن. هذا ما يجب على واشنطن الاعتماد عليه ومحاولة تصحيح قائمتها المحزنة للانتهاكات المستمرة لمعاهدة "ستارت"، مذكر أن الولايات المتحدة لم تعلق مشاركتها في هذه المعاهدة وبالتالي يجب عليها إرسال إخطارات إلى روسيا.

وأفادت صحيفة "Wall Street Journal"، سابقا، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية بأن قرار واشنطن بعدم إرسال إخطارات إلى موسكو في إطار معاهدة "ستارت" قد يدفع موسكو إلى العودة إلى تنفيذ هذه المعاهدة.

المصدر: نوفوستي